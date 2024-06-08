Алла Пугачева: новости 8 июня, дружба за деньги, совет Селина, возвращение

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева

СМИ сообщили, что народная артистка СССР Алла Пугачева дружила со Светланой Лободой из-за денег. Что за совет Примадонне дал Сергей Селин, какие последние новости о певице и ее возвращении?

Почему Пугачева дружила с Лободой

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Примадонна поддерживала украинскую певицу и называла ее своей фавориткой и преемницей из-за финансового вопроса. По словам эксперта, между звездами была дружба «за деньги».

«Пугачева поддерживала Лободу, потому что у нее было бабло. Она „косила“ его и днем и ночью. На Лободу до начала спецоперации был большой спрос. Здесь она получала за корпоратив по $70 тысяч, а таких „заказняков“ у нее было пруд пруди. Сегодня у Лободы нет работы и финансовых пополнений. Деньги тают как прошлогодний снег. Естественно, она не сдалась Пугачевой. Лободу ждет забвение, особенно учитывая тот факт, что у нее пропадает голос», — сказал Дзюник в беседе с «Абзацем».

В декабре 2023 года певица призналась, что уважает Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и не рассматривает их как отдельные единицы, потому что они «воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри». Она призвала не осуждать Примадонну за молчание, поскольку «ей уже досталось». Артистка рассказывала, что почти не общается с Пугачевой, но контактирует с Галкиным.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Светлана Лобода

Что сказал Сергей Селин о ссоре Пугачевой и Михайлова

Звезда «Улиц разбитых фонарей» призвал рассорившихся Пугачеву и Стаса Михайлова вести себя достойно. Он дал им совет подумать о Боге и мыслить иными категориями.

«Я Аллу Борисовну знаю и уважаю. Но вот эти перебранки, которые происходят... Может быть, этого не надо делать? Ну правда, не надо так себя вести, потому что и Алла Борисовна Пугачева, и Стас Михайлов — взрослые люди. Пора уже о Боге думать. Неважно, где ты живешь — в Израиле, в России, в особняке или во дворце. Ну правда, пора уже другими категориями мыслить. Я не говорю сейчас только про Пугачёву или про Стаса. Вообще, надо публичным людям спуститься на землю, почувствовать себя вот здесь», — подчеркнул Селин в разговоре с новостным порталом aif.ru.

Вернется ли Пугачева в Россию

Солист золотого состава «Руки Вверх!» Алексей Потехин считает, что Пугачева и Галкин не вернутся на родину. Музыкант недоумевает, что не нравилось уехавшим звездам в России, ведь они спокойно работали, и их «никто не донимал».

«Человек сам выбирает свою судьбу. <...> Они уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Те, кто изучал историю, прекрасно понимают, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», — подчеркнул в разговоре с MK.RU Потехин.

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Кто займет место Пугачевой на эстраде

Продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Лолита Милявская могла бы стать претенденткой на звание королевы эстрады вместо Пугачевой. По его словам, этому помешало участие исполнительницы в «голой» вечеринке.

«Если бы не было конфликта с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, я бы назвал претенденткой на роль королевы эстрады Лолиту. Мне кажется, масштаб ее личности со временем помог бы ей обойти всех певиц. У нее на все есть свое мнение, своя манера. Периодически она выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой. Если бы не эта злосчастная „голая“ вечеринка, мне кажется, ее позиции только бы укоренялись. Сейчас ее позиции немного шаткие. Хотя она и постепенно возвращается, процесс этот нелегкий», — высказался Бабичев.

На днях стало известно о возвращении в шоу-бизнес Маши Распутиной и Лады Дэнс. Обеих певиц когда-то называли преемницами Пугачевой.

Читайте также:

Люся Чеботина завершит карьеру? При чем здесь закон о дресс-коде и Бузова

«Эта женщина сошла с ума»: куда пропала Жанна Агузарова

Последние новости шоубиза 8 июня: наследство Заворотнюк, убийство Талькова