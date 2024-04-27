Алла Пугачева: новости 27 апреля, статус иноагента, тюрьма в деревне Грязь

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые прокомментировала слухи о возможном присвоении ей статуса иноагента. Что сказала Примадонна, какие последние новости о ней и ее семье?

Что сказала Пугачева о статусе иноагента

Недавно артистка дала интервью музыкальному критику Артемию Троицкому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам уехавшей из России Примадонны, которые передал журналист, ей безразличны санкции или угрозы. Кроме того, артистка считает, что ей таким образом «пишут потрясающую биографию».

Пугачева в разговоре с Троицким заявила, что всё происходящее передает драму ее жизни настолько, что можно снимать фильмы. Артистка спокойно отнесется, если у нее отнимут нажитое имущество, поскольку ее «завораживает история, а не вещички».

Информация о возможном присвоении Пугачевой статуса лица, аффилированного с иноагентом, появилась месяц назад. 27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил о начале соответствующей процедуры. По его словам, аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне был и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Как Лоза хочет наказать Пугачеву

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что худшим наказанием для народной артистки СССР будет забвение. По мнению музыканта, это произойдет в момент, когда СМИ перестанут упоминать имя Примадонны.

«Пугачева — израильская пенсионерка. Какое нам до нее дело? Самое страшное для любого артиста — забвение. Если вы перестанете ее пиарить, это и будет для нее худшее наказание», — заявил Лоза в беседе с aif.ru.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Юрий Лоза

Певец назвал Пугачеву «отставной артисткой» и указал, что вокал исполнительницы «давно уже не тот». По словам исполнителя хита «Плот», голос является инструментом звезд, поэтому его следует беречь.

«Вот я пою абсолютно так же, как и 10, 20, 30 лет назад. Пугачева же — нет! Это совсем не та Алла Пугачева, что пела „Старинные часы“ или „Миллион алых роз“», — подчеркнул артист.

Правда ли, что в замке Пугачевой будет тюрьма

Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел бывший особняк звездной пары в подмосковной деревне Грязь, сообщил, что хочет открыть там частную тюрьму для иностранных агентов. По его словам, там будут петь патриотические песни и ставить спектакли. Шоумен отметил, что задачей его «исправительного учреждения» станет не наказание, а перевоспитание.

«Они же все равно делать ничего не будут, только ныть, писать жалобы и просить добавки. А у нас как бы заниматься творчеством — и пожалуйста. Только патриотическим. Хоть кино снимайте. Естественно, под охраной», — отметил Барецкий.

«Воспитателями» патриотизма в частной тюрьме шоумена для артистов-иноагентов могут стать SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Стас Барецкий

Правда ли, что Михалков причастен к отъезду Пугачевой

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в беседе с NEWS.ru сказал, что Примадонна высказывается против спецоперации, потому что «исторически не образована». По его мнению, за это может отчасти нести ответственность режиссер Никита Михалков, который снимал фильмы о «плохом „совке“».

«Вспомните фильмы, на которых они (уехавшие артисты. — NEWS.ru) росли. Допустим, „Утомленные солнцем“, вы смотрели? Помните режиссера? Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем „Утомленные солнцем“? О „зловещем“ сталинском времени, плохих энкавэдэшниках, плохом „совке“», — отметил Пархоменко.

По словам музыканта, этот яркий фильм, который мог повлиять на сознание народной артистки СССР. Рэпер подчеркнул, что Пугачева посвятила свою жизнь песням, поэтому ее не стоит спрашивать об истории и политике.

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