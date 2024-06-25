Алла Пугачева: новости 25 июня, любовь Васильевой, снос замка, ложь Галкина

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актриса Татьяна Васильева призналась в любви к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Каковы последние новости об исполнительнице?

Что сказала Васильева о Пугачевой

Народная артистка РФ Татьяна Васильева призналась в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что любила Пугачеву. Актриса назвала Примадонну грандиозной актрисой и певицей.

«Я любила Пугачеву. Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица», — заявила Васильева.

При этом, когда журналист Вячеслав Манучаров поинтересовался у 77-летней актрисы, почему так незаметно прошел юбилей Пугачевой, она ответила, что певица «наплевала на страну». По ее словам, Примадонна сделала это «со всеми своими возможностями, талантами, умом», когда ее «все знали, любили».

«Вот что делать? Теперь у меня не лежит душа послушать Пугачеву», — поделилась артистка.

Манучаров в интервью также заговорил о словах актрисы в адрес юмориста. Он напомнил, как Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытался уличить Васильеву в «страшной лжи» о датах своего отъезда из России. Васильева упомянула об этом вскоре после их совместной работы, что вызвало дискуссию о точных числах и днях.

Речь идет о предыдущем интервью актрисы Манучарову, которое состоялось в мае 2023 года. Тогда Васильева поделилась с журналистом подробностями последней встречи с Галкиным.

«Мы записывали как раз программу на мой день рождения. И я смотрю — Галкин все выбегает и возвращается, он вел эту программу. И он все бегом — туда-сюда, туда-сюда», — отметила тогда актриса, добавив, что шоумен раньше «никогда себя так не вел».

В новом интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Васильева сказала, что сделала то заявление из-за своего характера.

«Страшная ложь. <...> У меня такой характер, во-первых, что я не могу что-то придумывать, чего не было, ни про себя, ни про кого-нибудь. А во-вторых, не могу молчать. <...> У меня просто такой характер, что я не могу остановиться на полуслове», — поделилась актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Васильева

Что скрывает Пугачева после переезда

Таролог Анна Горшкова в беседе с изданием Teleprogramma рассказала, что после отъезда из России Примадонне пришлось скрывать не только некоторые проблемы, но и планы на дальнейшую жизнь. Она отметила, что серьезных сложностей у звездной четы нет.

«По картам, у Пугачевой нет серьезных проблем в семейной жизни. Карта тройка жезлов говорит, что Алла Борисовна активно движется вперед, не теряет связи с социумом и продолжает заниматься планированием будущего. Что касается Максима, на него выпал аркан повешенный, что указывает на его временный застой в развитии и переосмысление ситуации, но это не означает наличие каких-либо серьезных проблем в семье», — поделилась Горшкова.

По словам таролога, артистка любит свою дочь Кристину Орбакайте и переживает за нее. Горшкова считает, что Пугачева пытается «напутствовать своего ребенка» и «сохранить то, что у нее есть».

Что происходит с замком Пугачевой в Грязи

Замок Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь не существует на кадастровых картах, выяснила «Парламентская газета». Кроме того, у особняка нет адреса. По информации издания, в открытых источниках есть только стоимость участка, которая составляет 11 млн рублей.

«Я не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость — что кадастровая, что рыночная. Когда-то он, возможно, и мог оцениваться по верхней планке и относился к сегменту „суперлюкс“, но сегодня уже морально устарел — на рынке есть множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — заявил риелтор Виктор Садыгов.

Знакомый Пугачевой, бизнесмен Андрей Ковалев недавно заявлял, что замок Примадонны в недалеком будущем снесут. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что потенциальный покупатель может приобрести недвижимость лишь как участок.

«Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит его только как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное», — считает Ковалев.

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