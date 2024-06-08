Алкоголизм, кома, депрессия: куда пропала певица MaкSим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор и представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, чем сейчас занимается артистка, перенесшая пневмонию и боровшаяся с алкоголизмом. Как живет исполнительница?

Чем сейчас занимается МакSим

В беседе с VOICE Богушевская отметила, что в жизни певицы сейчас все отлично.

«Гастролирует в спокойном режиме и ставит много съемок», — подчеркнула собеседница.

Директор звезды также поведала о планах МакSим на ближайшее время. По ее словам, Абросимова сфокусирована на творчестве: работает над новой композицией, дата релиза которой пока неизвестна. Помимо этого, исполнительница уделяет много времени бизнесу — «Школе искусств МакSим». При этом, добавила Богушевская, расширять организацию и открывать новые филиалы учреждения певица пока не собирается.

Правда ли, что МакSим страдала алкоголизмом

В июле прошлого года певица публично призналась в своем алкоголизме. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость от спиртного, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.

«Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина», — рассказывала Абросимова в одном из интервью.

В январе 2024 года Абросимова рассказала, что пристрастилась к алкоголю из-за стремления избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость после восьми лет тяжелых отношений. МакSим подчеркнула, что в тот момент ей «просто хотелось тишины».

Спустя время певица стала зависима от спиртного и осознала, что эмоционально привязана к нему. По словам исполнительницы, по совету друзей она несколько раз кодировалась, однако это не принесло нужных результатов.

Певица рассказала, что старшая дочь Александра видела, что с ней происходит, ведь исполнительница очень близка с 15-летним подростком. Дочь поддержала мать в решении признаться в зависимости, подчеркнув, что ее не волнует мнение сверстников, которые могут начать осуждать.

15 марта Telegram-канал Mash сообщил, что певица МакSим возьмет паузу в музыкальной карьере из-за состояния здоровья после затяжной борьбы с алкогольной зависимостью. Журналисты отметили, что Абросимовой стало трудно петь.

В апреле продюсер Сергей Дворцов заявил, что МакSим готова вернуться на сцену, но при этом, возможно, снизит гонорары. По его словам, публика любит и ждет артистку.

«Возвращение будет фееричным. У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. Гонорары, думаю, останутся прежними. Возможно, она пойдет на уступки и скинет 100, 200, 300 тысяч», — поделился продюсер.

Дворцов отметил, что, несмотря ни на что, публика очень любит и ждет певицу, а коллеги из индустрии ее поддерживают. Сейчас Марина Абросимова готовится к возвращению и полностью меняет состав своей команды. Продюсер добавил, что МакSим брала творческий перерыв из-за того, что проходила реабилитацию.

Что известно о депрессии артистки

В середине февраля KP.RU со ссылкой на друзей певицы сообщал, что у исполнительницы депрессия. По словам близких, у МакSим настолько тяжелая форма, что она может нанести себе вред.

«Помимо серьезной алкогольной зависимости ей диагностировали и тяжелую форму депрессии, при которой люди могут нанести себе вред. Именно по этой причине она, победив ковид, составила завещание», — рассказывали изданию друзья Абросимовой.

СМИ писали, что психологическое состояние артистки ухудшилось еще до комы и алкоголизма. Уход мужа бизнесмена Антона Петрова в 2014 году, по информации журналистов, настолько ударил по исполнительнице, что у нее развилась анорексия.

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