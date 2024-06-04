Алкоголизм, измены, агрессия: что разрушило браки Алсу, Нюши и Бузовой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

На минувшей неделе, 27 мая, певица Алсу сообщила, что разводится с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. По слухам, супруг изменял артистке. Ранее распался брак певицы Нюши, а телеведущая Лера Кудрявцева заявила о проблемах с мужем из-за его зависимости. Какие еще российские звезды столкнулись с неверностью или терпели насилие и алкоголизм бывших мужей — в материале NEWS.ru.

Алсу ради любимого ушла со сцены

Слухи о расставании Алсу и Абрамова ходили несколько лет: их все реже видели вместе, и певица не публиковала в соцсети совместные семейные снимки. Позже издание KP.RU сообщило, что в последнее время супруги не жили вместе и причиной расставания могли стать многочисленные измены Абрамова.

Супруга Алсу подозревали в отношениях с бывшей женой рэпера Тимати Анастасией Решетовой и моделью Викторией Лопыревой. Сама певица ни разу не комментировала эту информацию. У Абрамова и Алсу трое детей: 17-летняя дочь Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний сын Рафаэль.

Исполнительница хита «Зимний сон» — дочь вице-президента ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина. Она встретила Яна Абрамова, когда уже была популярной. На первом же свидании бизнесмен попытался удивить певицу. Он сел за рояль и сыграл несколько ее хитов, что впечатлило Алсу.

«У нас все было как в кино. До сих пор не могу без восхищения вспоминать, как Ян ухаживал за мной. Роскошные отели, огромные букеты цветов, неожиданные сюрпризы», — вспоминала позже артистка.

Свадьба Абрамова и Алсу состоялась в 2006 году и стала одной из самых дорогих в истории российского шоу-бизнеса. За торжество заплатили 3,5 млн долларов. На церемонии присутствовали Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон и Игорь Крутой. Юрий Лужков, который тогда был мэром Москвы, лично выдал молодоженам свидетельство о браке.

После замужества Алсу решила оставить сцену и полностью посвятила себя семье. Исполнительница не раз говорила, что чувствует себя спокойно рядом с мужем.

Однако уже в 2019 году в прессе начали появляться первые слухи о неверности Абрамова. Telegram-канал «Антиглянец», опираясь на сведения анонимных инсайдеров, писал, что Абрамов — «бабник». Ни Алсу, ни ее муж не давали на эту тему никаких комментариев. Но журналисты заметили, что после публикаций в Telegram-каналах певица удалила из Instagram (деятельность в РФ запрещена) почти все совместные снимки с супругом.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алсу

Бывший муж изменил Нюше, как и прошлой жене

В начале 2024 года поклонники заметили, что певица Нюша (Анна Шурочкина) отписалась от мужа Игоря Сивова в соцсетях и перестала носить обручальное кольцо. Позже стало известно, что пара давно не живет вместе, несмотря на двоих совместных детей: пятилетнюю дочь Симбу-Серафиму и двухлетнего сына Саффрона.

Еще в 2022 году Нюща призналась на YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света», что муж ей изменял. По ее словам, неверность супруга принесла ей много боли, но она нашла в себе силы его простить.

«В прошлом году у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», — рассказала Нюша.

Поклонники предположили, что муж изменил исполнительнице, когда она была беременна вторым ребенком. Спустя два года пара объявила о разводе.

Говоря о причинах расставания, Сивов намекнул, что супруга сама «притянула» в жизнь подобную ситуацию. Как ответил он подписчикам в соцсети, надо разобраться каждому из пары в себе.

«Здесь дело не в том, кто кому изменил. Вопрос — почему вы решили именно так? Мы хотим показать, что можно не просто простить, поверить в это, а посмотреть в себя, почему это произошло? Почему притянули эту ситуацию? Кто-то в паре теряет сексуальность — почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру», — заявил муж Нюши.

Многие вспомнили, что Сивов и раньше был нечестен. Во время знакомства с Нюшей он был официально женат, и у него было двое детей от предыдущего брака. В течение долгого времени Сивов это скрывал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нюша

Федункив жила 13 лет с алкоголиком

52-летняя комедийная актриса Марина Федункив часто изображала на экране беззаботную веселую женщину. Она прославилась после роли матери главного героя в сериале «Реальные пацаны» и участия в выпусках телепроекта Comedy Woman. Но в реальной жизни ей пришлось столкнуться с несколькими испытаниями. Долгое время она жила с мужем Михаилом, который злоупотреблял алкоголем и нередко поднимал на Федункив руку.

«У меня были чувства к этому человеку, и мне казалось, что я смогу его вытащить, спасти. Он заменил наркотики алкоголем, начал пить в неограниченных количествах, до умопомрачения. Он был более агрессивный, когда пьяный. И я с ним бухала даже. Он становился неадекватным. Он мог бы меня и убить», — рассказала Федункив на YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Федункив долго терпела, пыталась закодировать возлюбленного, окружить его заботой, но все ее попытки были тщетны. Марина не скрывала: ей не позволяла жалость к Михаилу и его пожилым больным родителям уйти от него. Актриса решилась на развод, только когда супруг начал систематически ее избивать.

Как вспоминала Марина, она не раз приходила на съемки в синяках и уже не могла скрывать проблемы с мужем от коллег. Последней каплей стал случай, когда ей пришлось поехать на гастроли со сломанной после драки ногой. В браке с Михаилом Федункив прожила 13 лет.

Кудрявцева поругалась с мужем из-за его зависимости

В январе 2024 года 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о проблемах с алкоголем у супруга Игоря Макарова. Бывший хоккеист, который моложе звезды на 16 лет, начал злоупотреблять спиртным несколько лет назад. Когда в начале года Лера с дочкой Машей уехали в отпуск, затопил их московскую квартиру. Недолго думая, Кудрявцева заявила о желании развестись и необходимости отправить Макарова на реабилитацию.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — коротко сообщила Кудрявцева в Telegram-канале.

Позже Лера пояснила, что намеренно вынесла проблему в публичное пространство, чтобы оградить семью от пересудов. По ее словам, Макаров поехал на лечение от алкоголизма в рехаб. Что же касается причин пьянства супруга, на них Кудрявцева намекнула в шоу «Звезды сошлись». Как она отметила, после окончания спортивной карьеры молодому мужу в какой-то момент стало неинтересно жить.

«Мы женаты 11 лет, мой муж младше меня на 16. В нашей паре он старик, а я молодая. Ну вот, к сожалению, так получилось. Потому что он дома сидит, ему ничего не надо. Он такой нудноватый. Нет, у нас все нормально! Но я имею в виду, что разница в возрасте — это на самом деле не только цифры», — рассказала Лера.

Недавно Кудрявцева намекнула, что развод отменяется и Макаров получил второй шанс. Она опубликовала видео, на котором танцует вместе с мужем после его лечения от алкогольной зависимости и подругой Катей Гордон. Кудрявцева и ее супруг выглядели счастливыми и беззаботными. В комментариях поклонники пожелали паре жить мирно и сохранить семью.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Лера Кудрявцева

Бузова терпела агрессию Тарасова

В конце 2016 года певица и блогер Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила в браке около четырех лет. Звезда болезненно переживала разрыв, периодически делясь подробностями личной жизни.

Бузова не скрывала, что причиной расставания стала измена Тарасова, который ушел от нее к модели Анастасии Костенко, на которой впоследствии женился. По словам Ольги, экс-супруг фактически выставил ее за дверь, оставив без жилья, подаренной машины и какой-либо поддержки. Бузовой потребовалось несколько лет, чтобы отпустить ситуацию, однако простить предательство она так и не смогла.

Позже в интервью Надежде Стрелец Бузова рассказала, что в последние месяцы Тарасов не просто перестал уделять ей внимание, но и был агрессивен. По ее словам, экс-супруга раздражали все ее действия, а сама Ольга не могла понять, почему так происходит.

«Была такая агрессия в последний год, он не мог честно сказать. Ему сложно было прийти со словами: „Олечка, давай поговорим. Я тебя больше не люблю“. Я начала его раздражать, мол, все делаю не так. Но я была глупая в отношениях, не понимала», — сообщила Бузова в интервью.

Тарасов в ответ на обвинения заявил: он честно признался Оле в том, что больше ее не любит. По словам экс-футболиста, в один из вечеров он рассказал о своих чувствах и собрал вещи. Дмитрий также опроверг слова экс-супруги о том, что выгнал ее из дома. По утверждению Тарасова, он разрешил ей пожить в его квартире, но недолго.

Позже Бузова пояснила, что оставленная после развода психологическая травма до сих пор не позволяет ей на 100% доверять мужчинам. «Мне уже никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста», — заявила позже артистка.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Бородина узнала через детектива об изменах мужа

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала об изменах бывшего супруга Курбана Омарова в выпуске YouTube-шоу Надежды Стрелец. Пара развелась в 2021 году после шести лет брака. По словам Ксении, она чувствовала, что в их отношениях нарастает напряжение, но переубеждала себя, надеясь сохранить семью. Она не скрывала, что в глубине души приняла решение уйти от Курбана еще в 2019-м, когда поняла, что их чувства уже не станут прежними.

«Расстались мы из-за предательства, из-за измены… Человек меня обманул. Я это чувствовала давно. Все пишут, что это произошло из-за барышни, с которой он сейчас, это не так. Их было множество, как я потом выяснила. Это было очень подло, неприятно, больно, когда ты чувствуешь, что из тебя делают дуру.

Человек за месяц до этого стоял на коленях, признавался в любви и говорил, что если не я, он сдохнет. А я чувствовала все время и говорила: «Послушай, ты меня обманываешь, ты нечестен со мной». У меня была адская паранойя... У меня очень хорошо развита интуиция, но я себе не верила», — поделилась воспоминаниями Бородина.

Телеведущая призналась, что из-за недоверия к супругу она стала нервной и раздражительной. Постоянная ревность со стороны Омарова также не нравилась Бородиной.

«Я все время была угнетенная, недовольная, злая. Когда женщине изменяют — откуда ей брать энергию? Меня адски ревновали. Например, к Сердару (визажисту Сердару Камбарову. — NEWS.ru). Я не имела права выставлять фотки с Сердаром. Когда тебе так запрещают, ты только потом понимаешь почему», — комментировала развод Бородина.

Ксения приняла решение о разводе после того, как наняла частного детектива, который предоставил ей доказательства измен. Увидев снимки мужа с другими женщинами, Бородина в тот же вечер собрала его вещи в мусорные пакеты и выставила за дверь.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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