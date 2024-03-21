Алкоголизм, депрессия, болезнь: почему МакSим отказалась от гастролей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что планирует прекратить гастрольную деятельность. Почему она примет такое решение, как это связано со здоровьем артистки?

Почему МакSим откажется от гастролей

Певица рассказала на стриме «360», что не будет продолжать концертную деятельность. Артистка призналась, что это связано с проблемами со здоровьем, которые не позволяют ездить в долгосрочные туры.

«Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», — поделилась МакSим.

При этом певица заявила, что в ближайшее время долгосрочных концертных туров не планируется, однако не исключила, что будут выступления в отдельных городах.

«Несмотря на новую волну популярности, и сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе», — подчеркнула певица.

МакSим добавила, что решила беречь свое здоровье ради себя, своих близких и дочек, которым «очень нужна мама». Незадолго до этого певица рассказала, что на сегодняшний день в ее расписании стоят только семья и спорт.

В ближайшие месяцы исполнительница хочет организовать небольшой 40-минутный концерт в Новосибирске. После этого Абросимова планирует появиться на сцене лишь осенью.

Правда ли, что у МакSим алкоголизм

В июле прошлого года певица публично призналась в своем алкоголизме. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость от спиртного, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.

«Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина», — рассказывала Абросимова в одном из интервью.

В январе 2024 года Абросимова рассказала, что пристрастилась к алкоголю из-за стремления избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость после восьми лет тяжелых отношений. МакSим подчеркнула, что в тот момент ей «просто хотелось тишины».

Спустя время певица стала зависима от спиртного и осознала, что эмоционально привязана к нему. По словам исполнительницы, по совету друзей она несколько раз кодировалась, однако это не принесло нужных результатов.

Певица рассказала, что старшая дочь Александра видела, что с ней происходит, ведь исполнительница очень близка с 15-летним подростком. Дочь поддержала мать в решении признаться в зависимости, подчеркнув, что ее не волнует мнение сверстников, которые могут начать осуждать ее.

15 марта Telegram-канал Mash сообщил, что певица МакSим возьмет паузу в музыкальной карьере из-за состояния здоровья после затяжной борьбы с алкогольной зависимостью. Журналисты сообщили, что Абросимовой стало трудно петь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru МакSим

Что известно о психологическом состоянии МакSим

В середине февраля KP.RU со ссылкой на друзей певицы сообщал, что у исполнительницы депрессия. По словам близких, у МакSим настолько тяжелая форма, что она может нанести себе вред.

«Помимо серьезной алкогольной зависимости ей диагностировали и тяжелую форму депрессии, при которой люди могут нанести себе вред. Именно по этой причине она, победив ковид, составила завещание, — рассказывали изданию друзья Абросимовой.

СМИ писали, что психологическое состояние артистки ухудшилось еще до комы и алкоголизма. Уход мужа бизнесмена Антона Петрова в 2014 году, по информации журналистов, настолько ударил по исполнительнице, что у нее развилась анорексия.

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