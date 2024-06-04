Алкоголь, скандал из-за СВО, визит в Донбасс: где сейчас певец Рома Зверь

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Роман Билык (Зверь)

Рок-музыкант, лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) продолжает творческую деятельность. Где в ближайшее время состоится его выступление, что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известен Рома Зверь

Роман Билык родился 7 декабря 1977 года в Таганроге.

Переехал в Москву в 2000 году, работал мастером-отделочником в Музее современного искусства Зураба Церетели.

«Я переехал в Москву в 23 года. С собой у меня была гитара, челночная сумка в клетку и 700 рублей. Этих денег мне хватило на 10 дней. Первое время я жил у двоюродной сестры на „Щукинской“. И прекрасно понимал, что устроиться на стройку мне куда проще, чем стать востребованным певцом», — вспоминал музыкант.

Вскоре он познакомился с композитором и режиссером клипов Александром Войтинским. В том же 2000 году Войтинским была создана рок-группа «Звери», песни которой быстро стали хитами.

С 2009 года артист также начал сниматься в кино. Он играл в картинах «Краткий курс счастливой жизни», «Лето» и «Сломя голову».

В 2011 году Зверь запустил одежду под брендом «Зveri», которая продавалась в молодежных магазинах. Спустя время музыкант стал рисовать и фотографировать. Его выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

В 2006 году Зверь выпустил свою автобиографию «Дожди-пистолеты», в 2017 году — ее продолжение под названием «Солнце за нас».

Сейчас группа «Звери» по-прежнему продолжает выпускать альбомы и гастролировать.

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press Российская рок-группа «Звери», 2005 год

Что известно о личной жизни Ромы Зверя

В 2004 году Рома Зверь женился на модели Марине Королевой. В 2008 году у супругов родилась дочь Ольга, в 2015 году — дочь Зоя.

Зверь подчеркивал, что ему нравится, что жена не стремится к публичности, предпочитая заниматься семьей и домом. Пара любит путешествовать вместе с детьми.

«Увозим детей к солнцу сразу же, как только начинаются каникулы. По России тоже любим путешествовать. Я в основном сижу за рулем, а Рома работает в качестве навигатора», — рассказывала Королева в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Что известно об алкогольной зависимости Ромы Зверя

В 2006 году Рома Зверь и Марина Королева чуть не расстались из-за алкогольной зависимости артиста.

«Марина многое терпела. Бывало, мы ехали из тура, чувствовали, что не допили в поезде, и вместе с Кириллом и Мартыновым припирались к нам домой продолжать. И вот ситуация: Марина открывает дверь, вваливается эта пьяная шобла. Возлияния алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Это тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс еще то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: „Я уезжаю“. Она собиралась, но не успела. Я изменился», — вспоминал он.

Весной 2023 года музыкант вновь оказался в центре скандала во время гастролей в Самаре — у него случилась потасовка с посетителями бара.

Позже директор «Зверей» Александр Островский заявил, что инцидент в самарском баре был спровоцирован пьяными посетителями, а не певцом. По его словам, гости заведения навязчиво просили сфотографироваться, а когда им вежливо отказали, «начали бычить».

«Да, действительно, вчера в Самаре к Роме пристали какие-то пьяные посетители бара, лезли сфотографироваться. Сначала им вежливо отказали, потом они начали бычить, и вот результат этого вы видите на видео», — сообщил Островский NEWS.ru.

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Роман Билык (Зверь)

Что Рома Зверь говорил о спецоперации

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, группа «Звери» в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их выступления на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Спустя время запись с критикой СВО была удалена, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым посетили Донбасс, где выступили перед военными оперативно-боевого тактического формирования.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне спецоперации абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — комментировали музыканты.

Чем сейчас занимается Рома Зверь

Рома Зверь продолжает творческую деятельность в составе группы «Звери».

Ближайшее выступление коллектива состоится 24 августа на «Лужниках» в Москве.

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