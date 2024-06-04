Рок-музыкант, лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) продолжает творческую деятельность. Где в ближайшее время состоится его выступление, что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации?
Чем известен Рома Зверь
Роман Билык родился 7 декабря 1977 года в Таганроге.
Переехал в Москву в 2000 году, работал мастером-отделочником в Музее современного искусства Зураба Церетели.
«Я переехал в Москву в 23 года. С собой у меня была гитара, челночная сумка в клетку и 700 рублей. Этих денег мне хватило на 10 дней. Первое время я жил у двоюродной сестры на „Щукинской“. И прекрасно понимал, что устроиться на стройку мне куда проще, чем стать востребованным певцом», — вспоминал музыкант.
Вскоре он познакомился с композитором и режиссером клипов Александром Войтинским. В том же 2000 году Войтинским была создана рок-группа «Звери», песни которой быстро стали хитами.
С 2009 года артист также начал сниматься в кино. Он играл в картинах «Краткий курс счастливой жизни», «Лето» и «Сломя голову».
В 2011 году Зверь запустил одежду под брендом «Зveri», которая продавалась в молодежных магазинах. Спустя время музыкант стал рисовать и фотографировать. Его выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.
В 2006 году Зверь выпустил свою автобиографию «Дожди-пистолеты», в 2017 году — ее продолжение под названием «Солнце за нас».
Сейчас группа «Звери» по-прежнему продолжает выпускать альбомы и гастролировать.
Что известно о личной жизни Ромы Зверя
В 2004 году Рома Зверь женился на модели Марине Королевой. В 2008 году у супругов родилась дочь Ольга, в 2015 году — дочь Зоя.
Зверь подчеркивал, что ему нравится, что жена не стремится к публичности, предпочитая заниматься семьей и домом. Пара любит путешествовать вместе с детьми.
«Увозим детей к солнцу сразу же, как только начинаются каникулы. По России тоже любим путешествовать. Я в основном сижу за рулем, а Рома работает в качестве навигатора», — рассказывала Королева в YouTube-шоу «Света вокруг света».
Что известно об алкогольной зависимости Ромы Зверя
В 2006 году Рома Зверь и Марина Королева чуть не расстались из-за алкогольной зависимости артиста.
«Марина многое терпела. Бывало, мы ехали из тура, чувствовали, что не допили в поезде, и вместе с Кириллом и Мартыновым припирались к нам домой продолжать. И вот ситуация: Марина открывает дверь, вваливается эта пьяная шобла. Возлияния алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Это тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс еще то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: „Я уезжаю“. Она собиралась, но не успела. Я изменился», — вспоминал он.
Весной 2023 года музыкант вновь оказался в центре скандала во время гастролей в Самаре — у него случилась потасовка с посетителями бара.
Позже директор «Зверей» Александр Островский заявил, что инцидент в самарском баре был спровоцирован пьяными посетителями, а не певцом. По его словам, гости заведения навязчиво просили сфотографироваться, а когда им вежливо отказали, «начали бычить».
«Да, действительно, вчера в Самаре к Роме пристали какие-то пьяные посетители бара, лезли сфотографироваться. Сначала им вежливо отказали, потом они начали бычить, и вот результат этого вы видите на видео», — сообщил Островский NEWS.ru.
Что Рома Зверь говорил о спецоперации
24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, группа «Звери» в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их выступления на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
Спустя время запись с критикой СВО была удалена, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым посетили Донбасс, где выступили перед военными оперативно-боевого тактического формирования.
«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне спецоперации абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — комментировали музыканты.
Чем сейчас занимается Рома Зверь
Рома Зверь продолжает творческую деятельность в составе группы «Звери».
Ближайшее выступление коллектива состоится 24 августа на «Лужниках» в Москве.
Читайте также:
«У меня все русское вызывает неприязнь»: куда пропал актер Ивар Калныньш
Заворотнюк, тайное замужество, Крым: где сейчас актриса Екатерина Дубакина
Критика Киркорова, SHAMAN, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова