Малахов, алкоголь, молодой возлюбленный: где сейчас певица Ирина Отиева

Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Певица Ирина Отиева является обладательницей уникального голоса с диапазоном в три октавы. Однако в последнее время она пропала со сцены. Как сейчас живет исполнительница, чем она занимается?

Чем известна Отиева

Ирина Отиева (Отиян) родилась 22 ноября 1958 года в Тбилиси. Когда родители отдали ее в музыкальную школу, то выяснилось, что она обладает уникальным голосом с диапазоном в три октавы.

Отиева из всех предложенных направлений выбрала джаз. В 17-летнем возрасте она стала лауреатом джазового фестиваля в Москве. После этого в 1976 году ее без экзаменов приняли в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных.

К середине девяностых Отиева выпустила сразу несколько альбомов. Кроме того, ее голос часто звучал в кинофильмах («Вам и не снилось», «Честный, умный, неженатый», «Шляпа» и других).

В 2006 году артистка начала преподавать вокал в музыкальной академии им. Гнесиных на открывшемся там новом эстрадно-джазовом дневном отделении.

В 2008 году певица приняла участие в шоу «Суперстар 2008: команда мечты». После этого она стала все реже появляться на экранах.

Что известно о личной жизни Отиевой

Ирина Отиева ни разу не была замужем, однако у нее есть дочь Злата. Она родилась в 1996 году.

Исполнительница так и не раскрыла, кто отец девочки, однако признавалась, что ее избранник не хотел разрушать свою семью ради ребенка.

Уже в зрелом возрасте Отиева встречалась с начинающим певцом Мартом Бабаяном, который был младше ее на 28 лет. Он поступил к артистке на курс, и между ними начались отношения. Однако спустя время пара рассталась.

Куда пропала Отиева

На протяжении многих лет Ирина Отиева вела затворнический образ жизни. Поклонники ничего не знали о ее личной жизни и даже предполагали, что она эмигрировала из России. Кроме того, в СМИ ходили слухи о том, что у артистки проблемы с алкоголем.

В 2020 году Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» решил обсудить информацию о зависимости певицы. Отиева в эфире шоу пожаловалась, что все ее былые друзья и коллеги, в том числе Лариса Долина, Игорь Крутой и Александр Серов, давно забыли про ее существование.

После выхода скандального выпуска артистка обиделась на телевизионщиков. В соцсетях она заявила, что в день интервью у нее была высокая температура и сотрудники передачи воспользовались ее состоянием и многое сняли на скрытую камеру.

В ноябре 2022 года она пообщалась с журналистами издания «Московский комсомолец» в день своего рождения и сообщила, что никуда не уехала из России и, как и все, сейчас переживает за будущее страны. Также Отиева отметила, что из прежнего круга общения на регулярной основе ее поздравляет только художник Никас Сафронов.

«Что касается остальных — я ни с кем не общаюсь. Не знаю, меня вообще кто-нибудь любит, кроме моих родных?» — говорила певица.

Чем сейчас занимается Отиева

В 2023 году Ирина Отиева отметила 65-летие.

В том же году она выпустила композицию «Когда ты уйдешь», записанную в дуэте с экс-возлюбленным Мартом Бабаяном.

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