Алкоголь, домашнее насилие, съемки: как сейчас живет актер Денис Шведов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Шведов

Актер Денис Шведов прославился благодаря съемкам в российских сериалах. Он известен зрителю по ролям в лентах «Мажор», «Бывшие» и «Оффлайн». В каких сейчас проектах задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Денис Шведов

Денис Шведов с 2006 года служит в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где сейчас задействован в двух постановках: «Нюрнберг» и «Сны моего отца».

В 2023 году со Шведовым вышли сериалы «Сны Алисы», «Оборотень», «Доктор Преображенский — 2», «Красное лето — 5». Также артиста можно увидеть в полнометражных картинах «Первое лето», «Рыцарь крапивного ордена».

Актер снимается для фильма «Финал», который посвящен победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх. Премьера запланирована на 2025 год.

Как Денис Шведов относится к алкоголю

Денис Шведов начал злоупотреблять алкоголем в школьные годы. Тогда, по его словам, «нечем было заняться, кроме как выпить». Сегодня от спиртного актер воздерживается даже по праздникам. По этой причине артист практически не участвует в богемных вечеринках.

«А это уже не профессия, это ее антураж. И я в нем практически не участвую. Я не пью и, если меня настойчиво уговаривают выпить, начинаю думать: «Зачем мне это? Где мой мотоцикл? Можно я уеду?» — рассказал он Hello!

Артист считает, что если не следить за своим здоровьем и не заниматься спортом, то при плотном рабочем графике «долго не протянешь».

«Недавно я завершил работу в одном проекте, где много трюковых и экшен-сцен, — я бы и половины всего этого не сделал, если бы не занимался спортом. Летом была съемка со сценой драки с 20 китайцами на мечах. Да и из „Последнего героя“ я бы сразу вылетел, если бы до него, во время пандемии, не занимался йогой», — уточнил Шведов.

Что известно о домашнем насилии в семье Шведова

Денис Шведов на YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал, что в детстве подвергался насилию со стороны отчима. Он считал супруга матери родным отцом и лишь в 25 лет узнал правду.

«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, он не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все, что он сделал, за себя и сестру», — заявил актер.

Шведов старался найти оправдание поступкам отчима, но простить его не смог. Справиться с детскими переживаниями у артиста получилось только после обращения к психологу.

Что известно о личной жизни Дениса Шведова

Шведов в 2016 году женился на актрисе РАМТ Александре Розовской. Они воспитывают дочь Мирославу и сына Ивана.

Во время участия актера в проекте «Последний герой» в 2021 году к нему проявила симпатию модель Александра Маслакова, однако артист отверг ее ухаживания и напомнил, что его дома ждет жена.

«Я такой человек — если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но!» — сказал он на проекте.

Сейчас супруги до сих пор вместе. Они практически не появляются на светских мероприятиях, но посещают кинопремьеры. Актер не считает нужным рассказывать подробности своих личных отношений.

«Можно быть абсолютно святым, а люди будут говорить о тебе все что угодно», — объяснил артист.

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