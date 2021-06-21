Алиса Аршавина рассказала о «порезанном животе и перевязанных ногах»

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса сообщила, что она находится в крайне плачевном состоянии. Здоровье её серьёзно подводит. В интервью YouTube-каналу «Лучше — правду» она рассказала, что аутоиммунный некроз заметно изменил её внешность.

У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю, — отметила она.

В анонсе передачи, которая выйдет 22 июня, Аршавина призналась, что её подписчики и поклонники и половины не знают о её проблемах со здоровьем. Она также рассказала, что не намерена общаться с Юлией Барановской — первой женой футболиста, — потому что не видит смысла.

Аршавина признала, что её супруг поступил с ней также, как когда-то с Барановской, бросив с тремя детьми. Младшая дочь у них — общая, а двое старших детей — от первого брака.

Пластический хирург Мадина Байрамукова ранее оценила шансы Алисы Аршавиной, страдающей от аутоиммунного заболевания, на восстановление изуродованного болезнью лица. Специалист рассказала, что экс-жена футболиста сможет задуматься о внешности только после приведения в норму своего состояния.