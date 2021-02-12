Алиса Аршавина показала фото с дня рождения дочки Есении

https://static.news.ru/photo/0085d734-6d46-11eb-a429-96000091f725_660.jpg Алиса Аршавина Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

Младшей дочери Алисы Аршавиной (Казьминой) Есении исполнилось четыре года. В честь этого события она устроила небольшой праздник в узком семейном кругу.

Фотографиями с праздника Аршавина поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Наша милая, любимая, не по возрасту смышленая, трогательная и при этом с характером Есеня. Тебе очень подходит твое имя. И мы с папой ни на секунду не сомневались в том, как тебя назовем. У тебя впереди большой путь в жизнь, пусть он будет беззаботен, весел и наполнен только счастливыми моментами. Я тебя безумно люблю, всегда улыбаюсь, глядя на тебя, — написала она в комментарии к фото.

Многодетная мама также пообещала всегда быть рядом и сделать всё, чтобы уберечь дочку от любых невзгод.

Поздравил ли девочку с днём рождения её отец, футболист Андрей Аршавин, неизвестно. На мероприятии присутствовали лишь самые близкие Аршавиной. Дети украсили дом разноцветными воздушными шарами и заказали праздничный торт.

Как писал NEWS.ru, в январе экс-жена Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Также она сообщила, что очень скучает по Андрею Аршавину и с каждым месяцем ей всё хуже.