Алибасову прооперировали позвоночник

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бари Алибасов

Продюсер и шоумен Бари Алибасов перенес очередную операцию на позвоночнике, сообщил его сын Бари Алибасов — младший в беседе с KP.RU. Он уточнил, что отцу прооперировали позвонок, неправильно сросшийся после перелома в 2021 году.

Как пишет издание, ранее сын продюсера рассказывал, что к проблемам со спиной у отца привело падение с третьего этажа. По словам Алибасова-младшего, после отравления средством для чистки труб «Крот» в 2019 году у шоумена возникли проблемы с восприятием, из-за чего он принял окно за концертную площадку, на которую поспешил выбежать. В результате Алибасов сломал тогда ногу и повредил позвоночник.

С тех пор, по словам Алибасова-младшего, отца стали мучить боли в спине при ходьбе. Ему сделали операцию, но она оказалась безрезультатной. После этого 76-летнему артисту снова сделали МРТ, но под другим углом. Только так удалось обнаружить проблему.

Оказалось, что один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал. <...> Сделали операцию, засунули выступающую часть обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус, — заявил сын продюсера.

По его словам, отец перенес операцию хорошо и сейчас ему уже легче.

Ранее Бари Алибасов — младший рассказывал, что у отца, помимо проблем с памятью, наблюдается сужение пищевода после инцидента с «Кротом». Также он отметил, что продюсер не хочет заниматься своим здоровьем, поскольку устал посещать врачей.