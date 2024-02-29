Алибасову отказали в судебных тяжбах из-за медленного ноутбука Суд не принял к рассмотрению иск Алибасова к интернет-магазину из-за ноутбука

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, передает РИА Новости. По данным агентства, создатель группы «На-На» потребовал вернуть ему средства за ноутбук, который работает слишком медленно для игры в World of Tanks.

Исковое заявление Бари Алибасова к ООО «МВМ» о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи ноутбука, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений, — сказали в суде.

До этого стало известно, что Алибасов был экстренно госпитализирован в Москве. Подозрение на инсульт у шоумена не подтвердилось, медики диагностировали гипертонический криз.

Сын попавшего в больницу заслуженного артиста РФ сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества. Алибасов-младший добавил, что отца скоро выпишут.

Также оказалось, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина готова пожертвовать часть своей пенсии на лечение бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова, сообщила адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник. Экс-супруги не общались после судов по разделу имущества. По словам юриста, актриса относится с жалостью к бывшему мужу.