Алибасова в инвалидном кресле заметили в аэропорту вместе с сыном

https://static.news.ru/photo/8c311d32-6889-11eb-8255-96000091f725_660.jpg Фото: barialibasovjr/instagam.com

73-летний продюсер Бари Алибасов решил покинуть Москву. Его в сопровождении сына заметили в московском аэропорту. Создатель группы «На-На» сидел в инвалидном кресле.

Адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин объяснил, что происходит. По его словам, накануне Бари Каримовича выписали из наркологической клиники. За ним приехал сын и теперь везёт в аэропорт на рейс до Калининграда. Адвокат не уточнил, зачем продюсер покидает Москву, сообщает НТВ.

Бывшая жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина ранее заявила, что продюсера не выпускают из квартиры. Директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что ему звонил Алибасов-младший, который не мог попасть в квартиру отца. Горжанкин считает, что между родственниками произошёл конфликт. Бари Бариевич требовал, чтобы все гонорары отца перечислялись ему. Алибасова-старшего это требование возмутило. Видимо, спустя некоторое время отец и сын помирились.

Как писал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал, что Алибасова посещают мысли о суициде, поскольку он устал от жизни. Об этом юристу сообщил сам продюсер.

В последнее время создатель группы «На-На» всё чаще оказывается в эпицентре скандалов. Среди наиболее заметных: отравление чистящим средством «Крот», которое продюсер принял за сок, развод с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной и предшествовавший этому затяжной имущественный спор из-за недвижимости и денег.