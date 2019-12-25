https://static.news.ru/photo/81aa2862-2736-11ea-afc4-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал скандал, связанный с подмосковным рестораном, владельцы которого установили памятник Жанны Фриске в ресторане.

Сестра покойной певицы Наталья Фриске возмущена тем, что памятник идентичен установленному на могиле звезды. По её мнению, администрация ресторана оскорбила поклонников артистки и её семью.

Люди по-доброму относятся к памяти любимой певицы. Во многих ресторанах стоят памятники. Я не знаю, чего тут удивительного, а тем, кому это не нравится, это их проблемы, видимо, у них там чешется, пусть смажут, где нужно, — заявил музыкант в интервью Nation News.

Как писал NEWS.ru, Наталья Фриске резко отреагировала на критику в свой адрес со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Её задело, что все заметили, как она в точности копирует образ сестры Жанны и зарабатывает на её памяти.