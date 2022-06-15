Алибасов сошелся с Федосеевой-Шукшиной после скандального развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Российский музыкант Бари Алибасов рассказал о своем воссоединении с бывшей супругой — 83-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на громкий бракоразводный процесс, сейчас они живут счастливо, заявил создатель группы «На-На» Пятому каналу.

Я к ней отношусь не просто как к женщине. Она еще человек великий — очень умная, мудрая, так много читает, так много знает. С ней вообще рядом сидеть и общаться можно бесконечно, без остановок, — выразил свое восхищение Алибасов.

Также он рассказал, что экс-супруга воспринимала с особой ревностью информацию в СМИ о его любовных похождениях.

Конечно, Лида проявляет ревность иногда. Бывает, что-то у нее такое проскальзывает, но я ее тут же успокаиваю, — подчеркнул музыкант.

Ранее Федосеева-Шукшина в эфире канала НТВ заявила, что новость о ее разводе с Алибасовым является ложью, она продолжает оставаться его законной супругой.

У кого-то язык чешется. Очень хочется нас развести, чтобы мы даже не встречались и не созванивались. Но этому не бывать. Я его люблю, и он меня любит, насколько я знаю, — отметила она.

Ранее стало известно, что Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых, из которого был госпитализирован в Коммунарку Леонид Куравлев. В пансионат актриса уехала из соображений безопасности, так как ее дочь Ольга заболела коронавирусом. Как только диагноз подтвердился, семья приняла решение изолировать Федосееву-Шукшину.