Алибасов снова бросил Федосееву-Шукшину ради врача из Калининграда

https://static.news.ru/photo/edc4967e-77f1-11eb-a848-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

Алибасов-младший заявил, что его отец нашёл новую любовь в Калининграде. Это реабилитолог в клинике, где проходит лечение продюсер, и она замужем.

Сама врач приехала из Донецка, она большой профессионал своего дела. Федосеева-Шукшина снова забыта звёздным супругом.

Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной. Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем, — пояснил Алибасов-младший изданию StarHit.

Продюсер сообщил, что ему провели операцию на ноге, причём сделали её «великолепно». Никакой боли музыкант сейчас не испытывает. Он наладил отношения с сыном и стал любить его «ещё больше».

К Бари Алибасову в Калининграде приставлена охрана. У него по-прежнему сохраняются серьёзные проблемы с памятью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде.