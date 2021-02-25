Алибасов снова бросил Федосееву-Шукшину ради врача из Калининграда

Алибасов-младший заявил, что его отец нашёл новую любовь в Калининграде. Это реабилитолог в клинике, где проходит лечение продюсер, и она замужем.
Сама врач приехала из Донецка, она большой профессионал своего дела. Федосеева-Шукшина снова забыта звёздным супругом.
Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной. Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем, —
пояснилАлибасов-младший изданию StarHit.
Продюсер сообщил, что ему провели операцию на ноге, причём сделали её «великолепно». Никакой боли музыкант сейчас не испытывает. Он наладил отношения с сыном и стал любить его «ещё больше».
К Бари Алибасову в Калининграде приставлена охрана. У него по-прежнему сохраняются серьёзные проблемы с памятью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде.