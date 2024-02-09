Алибасов поделился, как сообщил Федосеевой-Шукшиной о седьмом браке Федосеева-Шукшина осталась другом Алибасова и после свадьбы с сиделкой

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Бари Алибасов

Во время записи эфира на канале «Россия 1» Бари Алибасов поделился подробностями разговора с Лидией Федосеевой-Шукшиной о новом браке с сиделкой. С актрисой он развелся в 2020 году несмотря на публичные заявления, что она стала его любовью навеки. Однако вскоре после свадьбы в 2018 году у пары начались проблемы, напомнил «СтарХит».

У нас все было хорошо. Лида не первая жена в моей жизни, они были и были. Я ей, конечно же, сказал про новый брак. С Лидой остались в хороших и дружеских отношениях, — признался Алибасов.

Седьмой брак 76-летний продюсер заключил с сиделкой Еленой. Последние три года она ухаживала за Алибасовым, и в буквальном смысле подняла его на ноги. У мужчины были переломы трех позвонков, он страдал от боли в суставах, и передвигался в инвалидной коляске.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказывал, что лично выбрал медсестру из Донбасса Елену Калинину из 200 претенденток на место сиделки. Он назвал ее классной и подчеркнул, что женщина помогла ему вернуть отца к полноценной жизни.

Сама Лидия Федосеева-Шукшина в конце января заявляла, что не хочет слышать и думать о свадьбе Алибасова с сиделкой.