https://static.news.ru/photo/988ffaaa-b9ce-11e9-8118-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Егор Канавин/News.ru

Бари Алибасов подал 150-страничный иск против производителя средства для прочистки труб «Крот», а также против гипермаркета «Ашан». Заявление будут рассматривать в Пресненском суде. Об этом News.ru сообщил его адвокат Андрей Комиссаров.

Заявление вышло на 150 страниц — к нему приложены многочисленные экспертизы, — сказал адвокат.

Комиссаров также добавил, что 12 августа по этому делу будет назначен судья и в течение недели определится дата рассмотрения иска.

Алибасов намерен получить от компаний 100 млн рублей, 85 млн из которых — причинённый вред здоровью, 15 млн — моральный ущерб.

В начале июня продюсер попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У Алибасова диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.

Ранее News.ru писал о том, что сын Алибасова заработал на болезни отца 20 млн рублей и исчез.