Алибасов ответил Федосеевой-Шукшиной, попросившей защиты у главы СК

https://static.news.ru/photo/aa548e0e-2aa7-11eb-82f9-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бари Алибасов прокомментировал обращение своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Актриса обвиняет супруга и его помощника Сергея Моцаря в том, что сейчас они вымогают у неё свыше 1,39 млн руб.

Алибасов заявил, что с его жены «никто и никогда не требовал ни копейки». И у Федосеевой-Шукшиной нет ни одного письменного иди устного доказательства, подтверждающего её слова, пишет «МК».

Кроме того, нельзя называть человека мошенником, если этот факт не доказан. Это уже клевета, — добавил музыкант.

Алибасову ответила адвокат актрисы Ольга Митрофанова, которая заявила, что актриса действительно осознавала факт дарения квартиры супругу, как и то, что он может делать с ней что хочет, в том числе продать своему помощнику.

Скандал с квартирой Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве длился продолжительное время. Недавно точку в нём поставил суд, признав договор дарения недействительным и вернув жильё его прежней хозяйке. Алибасов пытается оспорить это решение, из-за чего актриса подала на развод.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет намерен проверить сделку с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая в итоге досталась помощнику Алибасова. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин уже дал распоряжение по этому поводу, как только получил обращение актрисы.