Алибасов оформил подаренную Шукшиной квартиру на помощника

https://static.news.ru/photo/ff3ba86c-821e-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина практически всё своё недвижимое имущество переписала на родственников. При этом, они вовсе не дорожат им, а распоряжаются по своему усмотрению.

У меня ничего не осталось. Я — бомж, — призналась Федосеева-Шукшина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Так внучка актрисы Анна уже продала подаренную ей питерскую квартиру вместе с личными вещами бабушки. Узнав об этом, Федосеева-Шукшина подала на неё в суд, но тот признал сделку законной.

Нынешний муж актрисы Бари Алибасов тоже странно распорядился подаренной ему год назад квартирой — он переоформил её на своего помощника Сергея. При этом он заверил, что сделал это только ради того, чтобы избавиться от «огромных налогов», которые за неё нужно платить. Продюсер планирует в скором времени вернуть квартиру обратно.

Как писал NEWS.ru, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться на знаменитой фамилии. Сам же Алибасов уверен, что наследники Федосеевой-Шукшиной переругались в пух и прах на почве дележа имущества знаменитых родителей.