Алибасов-младший рассказал о состоянии отца Алибасов-младший: продюсер находится в реанимации в Боткинской больнице

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, рассказал его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, которые приводит РИА Новости, музыкант в сознании и «рвется домой». При этом официального диагноза родственники пока не получили.

Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина в реанимации на анализы... Домой рвется, боевой, — сказал сын продюсера.

О госпитализации основателя группы «На-На» в реанимацию одной из столичных клиник стало известно днем 25 февраля. Сообщалось, что 76-летний продюсер почувствовал себя плохо днем. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.