Алибасов-младший назвал себя официально нищим

https://static.news.ru/photo/5e567ee2-45f8-11eb-b325-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов-младший Фото: barialibasovjr/instagram.com

Бари Алибасов — младший назвал себя нищим. Бывшая жена через суд добилась алиментов на совместную дочь. Размер выплат будет составлять 50 тысяч рублей.

Я — официально нищий. Хотя мне присылают гонорары, например, за лекции или выступления артистов. Но вы сами понимаете, что такое у нас, в России, гонорары. Всё это — деньги, которые просто приходят на карточку и никаким образом не обосновываются. Да, мне начисляют папины гонорары на мой личный счёт, а я их папе отдаю, — сказал Алибасов-младший порталу WomanHit.ru.

Сумма иска изначально составляла миллион рублей ежемесячно, однако в процессе суд её уменьшил. При этом Алибасов-младший уверяет, что дочь находится с ним и он несёт большие затраты на её содержание и воспитание, в разы превышающие 50 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что завершился брак и старшего Алибасова: он развёлся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Их семья не первый год становится центром крупных скандалов, в том числе и с разделом имущества.