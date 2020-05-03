Алеся Кафельникова встречается с сыном главы оборонного концерна

https://static.news.ru/photo/5165d238-8d3d-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpg Алеся Кафельникова Фото: kafelnikova_a/instagram.com

21-летняя модель Алеся Кафельникова сейчас находится на самоизоляции, но время от времени нарушает режим, чтобы увидеться со своим бойфрендом, которого скрывает от подписчиков, пряча его лицо за смайликами.

Как выяснили СМИ, дочь самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова встречается с наследником одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого Владимиром.

Концерн, которым руководит отец молодого человека манекенщицы, входит в число крупнейших оборонных предприятий мира и производит информационные системы для ракетно-космической обороны. Мать Владимира — светская львица Ирина Новицкая.

Новицкий-младший задаривает модель цветами, а на майские празднике и вовсе заказал Алесе домой живых лам. Пара все выходные проводит вместе, и эта неделя не стала исключением. Насладившись общением с ламами в своей квартире, Кафельникова отправилась с ними на прогулку, пишет Teleprogramma.pro. При этом снимки с ламами и альпака также появились и у мамы Владимира Ирины.

Как писал NEWS.ru, ранее дочь теннисиста Кафельникова обрушилась с критикой на врачей.