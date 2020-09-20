Алеся Кафельникова встречается с бывшим женихом Ходченковой

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова 21-летняя модель Алеся недавно рассталась с сыном бизнесмена Евгения Новицкого Владимиром и теперь встречается с бывшим возлюбленным актрисы Светланы Ходченковой Георгием Петришиным.
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Как писал NEWS.ru, Алеся Кафельникова попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды. Для обложки она позировала на подоконнике распахнутого окна, в стёклах которого отражается панельное здание напротив. Снимок одной из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет по версии Forbes разместила в своём Instagram. Результат фотосессии понравился известному американскому фешен-фотографу, сотрудничающему с ведущими журналами и модными домами мира, Грегу Каделю. Он написал, что это «классное фото».
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