Алена Блин рассказала, кого из политиков хотела бы позвать на интервью Алена Блин: хотела бы позвать на интервью Владимира Путина

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Алена Блин

Блогер и журналистка Алена Блин (Алена Жигалова) призналась, что хотела бы пригласить на интервью президента России Владимира Путина. Так ведущая ответила на вопрос в рамках VII музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS, кого из политиков она хотела бы проинтервьюировать.

Ну если только самого, главного. Хочу на интервью взять Владимира Путина. Напишите везде, что я хочу взять у него интервью, — сказала она.

Алена Блин также заявила, что провела рекордные для YouTube 250 интервью. По ее словам, из звезд у нее уже были все, а «некоторые по второму кругу».

Ранее Жигалова в ролике на YouTube-канале «Алена, блин!» выяснила, что певица Алла Пугачева проведет гастрольный тур в честь своего 75-летия. Примадонна даст серию концертов в Израиле и Прибалтике. За каждый концерт звезда просит €50 тысяч, что в переводе на рубли около 5 млн, сообщила журналистка.

Также она напомнила, что Пугачева когда-то была самой высокооплачиваемой певицей страны. Ее гонорар за часовое выступление составлял €300–350 тысяч. Это примерно от 30 до 35 миллионов рублей, отметила она.