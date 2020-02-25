https://static.news.ru/photo/542fc598-57fd-11ea-a61d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что он до сих пор пользуется кнопочным телефоном, который не жалко потерять.

По его словам, мобильный нужен только для звонков, все другие функции выполняет планшетный компьютер.

Надо мной, конечно, смеются порой коллеги. Я всем отвечаю: «Зато не жалко его потерять». Батарейка держится полгода. Там две сим-карты, фонарик, — рассказал он в эфире «Русского радио».

Он отметил, что не очень любит социальные сети.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ягудин оригинальным образом отреагировал на травлю тренера и комментатора Татьяны Тарасовой. Он опубликовал фотографию, на которой перечислены достижения мэтра фигурного катания как в подготовке российских спортсменов, так и в освещении их выступлений.