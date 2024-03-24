Алексей Учитель похвалил сына за фильм «Летучий корабль»

Фото: Пресс-служба НТВ

Кадр из фильм «Летучий корабль»

Режиссер Алексей Учитель в интервью kp.ru выразил свое восхищение сыном Ильей за его работу над семейным фильмом «Летучий корабль». Он признался, что почти не бывал на съемочной площадке, так как Илья уже утвердившийся режиссер, имеющий свой собственный стиль работы, который отличается от его собственного.

По мнению Учителя, его сыну удалось собрать для фильма абсолютно уникальный актерский ансамбль и найти индивидуальный подход к каждому артисту. Он также добавил, что Илья смог успешно руководить огромной командой звезд и молодых талантов, координировать работу на четырех павильонах с обширными декорациями, а также управлять массовыми сценами, танцорами и спецэффектами.



«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина, созданный по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В фильме главные роли исполнили Александр Метелкин и Ксения Трейстер, а также снялись Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

Ранее стало известно, что актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль». Премьера картины прошла 20 марта, Козловский исполнил несколько ролей Бабок-ежек, а Раппопорт сыграла цыганку-гадалку.