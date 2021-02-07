Алексей Панин опубликовал совместное видео с Джигурдой

https://static.news.ru/photo/fd056ce0-69db-11eb-a558-96000091f725_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Один из самых скандальных актёров российского кино 43-летний Алексей Панин показал подписчикам видео с коллегой Никитой Джигурдой.

Ролик, опубликованный на странице Панина в Instagram, был записан во время съёмок фильма «Я вернулся».

Режиссёром картины стал сам Алексей Панин. В комментарии к видео он рассказал , что в ближайшее время фильм выйдет на его YouTube канале. Он также признался, что съёмки проходят с «косяками» и огрехами, но он очень рад, что именно Джигурда принял приглашение сняться в его ленте.

Но мы всё равно снимем хорошее кино на зло всем, — отметил актёр.

По словам Панина, «Никита офигенный артист, нашим многим артистам до него расти и расти». Джигурда нескромно согласился с этим утверждением, отметив, что все поверили, что он безумный, а на самом деле он — гениальный артист.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Панин связал себя узами брака с 40-летней Евой Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года. Они познакомились почти год назад. Произошло это в кругу общих друзей. Жена актёра считает его очень открытым и харизматичным человеком.

Несколько месяцев назад Панин переехал в Испанию. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте вместе со своей дочкой. Алексей известен своими провокационными высказываниями, а также появлением в ряде порнографических роликов. Актёр периодически попадает в различные скандальные истории. Последний раз его выгнали с похорон Михаила Кокшенова. На них Панин не сдержался и назвал покойного «бездарным режиссёром».