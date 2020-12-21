Алексей Панин назвал свой способ добычи еды в Испании

https://static.news.ru/photo/29fa7408-42da-11eb-b82b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: instagram.com/actor_ap

Актёр Алексей Панин порадовал подписчиков роликом, на котором запечатлено, как он вместе с дочерью Анной добывает еду в Испании.

Так, на кадрах актёр и дочь выбегают из автомобиля, бросаются к апельсиновому дереву, чтобы сорвать плод, а затем поспешно исчезают. Перед таким «рейдом» Панин рекомендует дочери надеть маску, дабы её никто не узнал.

Только никому не говори, что я заставляю тебя воровать апельсины, — отметил Панин.

Подписчики актёра оценили опубликованный ролик и подчеркнули, что для испанцев срывать апельсины с дерева — это «обычное дело». Также многих очень порадовало поведение Панина — поклонники актёра отметили, что он является «самым прикольным папой в мире».

Известно, что Панин живёт в Испании на протяжении нескольких месяцев. Актёр периодически приезжает в Россию по работе.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Дмитрий Певцов, который всю жизнь работал в театре «Ленком», появился в спектакле «Лавр» по одноимённой книге Евгения Водолазкина на сцене МХАТ имени Горького.

Актёр напомнил, что ранее он, параллельно с работой в «Ленкоме», уже играл в разных проектах в «Современнике» и в Театре на Таганке.