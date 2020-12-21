Алексей Панин назвал свой способ добычи еды в Испании

Актёр Алексей Панин порадовал подписчиков роликом, на котором запечатлено, как он вместе с дочерью Анной добывает еду в Испании.
Так, на кадрах актёр и дочь выбегают из автомобиля, бросаются к апельсиновому дереву, чтобы сорвать плод, а затем поспешно исчезают. Перед таким «рейдом» Панин рекомендует дочери надеть маску, дабы её никто не узнал.
Только никому не говори, что я заставляю тебя воровать апельсины, — отметил Панин.
Подписчики актёра оценили опубликованный ролик и подчеркнули, что для испанцев срывать апельсины с дерева — это «обычное дело». Также многих очень порадовало поведение Панина — поклонники актёра отметили, что он является «самым прикольным папой в мире».
Известно, что Панин живёт в Испании на протяжении нескольких месяцев. Актёр периодически приезжает в Россию по работе.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Дмитрий Певцов, который всю жизнь работал в театре «Ленком», появился в спектакле «Лавр» по одноимённой книге Евгения Водолазкина на сцене МХАТ имени Горького.
Актёр напомнил, что ранее он, параллельно с работой в «Ленкоме», уже играл в разных проектах в «Современнике» и в Театре на Таганке.