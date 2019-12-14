Известная актриса Александра Бортич спровоцировала слухи о своей беременности. Во время съёмок программы Comment Out артистка отказалась от испытания с шокерами.
Такое решение звезды натолкнуло ведущего шоу на мысли об интересном положении Бортич. Когда все стали поздравлять её с беременностью, она не стала отрицать данного факта, а лишь поблагодарила коллег.
Позже актриса попыталась оправдаться за этот эпизод, заявив, что просто стеснялась снять пиджак из-за слишком полных рук. Однако поклонники не поверили в это и даже разглядели за одеждой умело спрятанный животик Александры.
Как ранее писал NEWS.ru, публикация очередной фотографии бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой взбудоражила Сеть. Актриса заронила слухи о четвёртой беременности.
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