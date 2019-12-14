https://static.news.ru/photo/136e27b4-1eac-11ea-bca8-fa163e074e61_660.jpg Александра Бортич Фото: bortich/instagram.com

Известная актриса Александра Бортич спровоцировала слухи о своей беременности. Во время съёмок программы Comment Out артистка отказалась от испытания с шокерами.

Такое решение звезды натолкнуло ведущего шоу на мысли об интересном положении Бортич. Когда все стали поздравлять её с беременностью, она не стала отрицать данного факта, а лишь поблагодарила коллег.

Позже актриса попыталась оправдаться за этот эпизод, заявив, что просто стеснялась снять пиджак из-за слишком полных рук. Однако поклонники не поверили в это и даже разглядели за одеждой умело спрятанный животик Александры.

Как ранее писал NEWS.ru, публикация очередной фотографии бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой взбудоражила Сеть. Актриса заронила слухи о четвёртой беременности.