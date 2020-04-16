Шоу-бизнес

Александр Васильев рассказал о результате теста на COVID-19

21:23, 16 апреля 2020
Александр Васильев Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды Александр Васильев, которого госпитализировали с двусторонней пневмонией, получил результаты теста на коронавирус.

Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным, — рассказал телеведущий.

При этом Васильев отметил, что тесты верны только на 60%. Он продолжит лечение в Коммунарке. О выписке пока речи не идёт.

Как писал NEWS.ru, артист Владимир Винокур поделился со своими поклонниками радостной новостью. Его тест на коронавирус оказался отрицательным.

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