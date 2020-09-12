Александр Васильев посетовал на цены в турецких магазинах

https://static.news.ru/photo/170b8578-f4cc-11ea-8544-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: alexandre_vassiliev/instagram.com

Ведущий телешоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал, как из-за пандемии коронавируса изменился Стамбул. Историк моды воспользовался послаблениями в ограничениях, чтобы вновь лицезреть красоту крупнейшего города Турции.

Он отметил, что эпидемия вируса существенно повлияла на этнический состав населения — туристов, как и в целом людей на улицах стало меньше. Кроме того, отметил именитый россиянин, гражданам везде предписано носить маски.

Много магазинов обанкротилось, цены на все услуги возросли, но и курс валют стал много выше, — подметил Васильев, поделившись наблюдениями в Instagram.

Это, однако, не мешает историку моды много времени проводить в различных магазинчиках, на блошиных рынках и у антикваров, а ещё посещать рестораны с изысканной кухней и жить в исторических отелях.

По словам историка моды, он ежедневно преодолевает пешком по 10-15 километров, наслаждаясь видами дворцов, храмов, мечетей и музеев. Все преимущества Стамбула, отметил Васильев, остались прежними — это, прежде всего, «прекрасный климат, великолепная история и архитектура, вкусная еда и хорошее настроение».

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