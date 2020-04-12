https://static.news.ru/photo/964ac936-7cb6-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт нарушил режим самоизоляции и отправился на работу несмотря на то, что в свои 85 лет входит в категорию москвичей, которым запрещено покидать жильё. Об этом он рассказал сам, объяснив свои действия профессиональной необходимостью.

Артист вышел из дома ради работы.

Страшно, конечно, выходить на улицу. Но у нас такая профессия. Мы все собираемся в тяжёлой ситуации, — рассказал Ширвиндт в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Впрочем, он заверил, что и о здоровье тоже заботится — ест «лимончики и шпроты» и надеется, что с ним всё будет хорошо.

Коллегу поддержал телеведущий Александр Олешко, который заявил, что артисты — как солдаты, которые вынуждены передвигаться «малыми группами — от окопа до окопа».

Однако актёр и телеведущий Леонид Ярмольник, наоборот, выступил за то, чтобы сидеть дома. Ему самоизоляция дала возможность уделить время семье, читая книги внукам.

Соблюдает режим самоизоляции и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Как писал NEWS.ru, он не испытывает проблем с продуктами, так как к режиму ограничений подготовился загодя и основательно.