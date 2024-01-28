Шепс вступился за ведьму и помог «человеку с плеткой» в поиске проститутки Шепс заступился за «любовную ведьму» Якубович, которую оскорбила конкурентка

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александр Шепс

Член жюри на шоу «Экстрасенсы. Реванш» Александр Шепс, который называет себя медиумом, заступился за участницу проекта Ольгу Якубович, финалистку 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», которую часто сравнивают с танцовщицей Дитой фон Тиз из-за сходства в стиле. Ее конкурентка, позиционирующая себя как ясновидящую, Елена Смелова назвала рабочий атрибут «любовной ведьмы», куклу, пафосной бутафорией. Также она заявила, что не ощущает в ней «магической силы», а только лишь антураж.

Якубович оставила замечание конкурентки без внимания. Но Шепс-старший не выдержал несправедливого, по его мнению, высказывания и встал с кресла. Он подошел к ясновидящей Елене, назвал платок на ее шее тряпкой и спросил, не обидно ли ей такое слышать. Смелову такая колкость в свой адрес не задела, и она настаивала на своем мнении, что она единственная в зале «работает на высоких вибрациях» и других участников за конкурентов она не считает, так как они «не умеют пользоваться своими вибрациями», а их атрибуты не имеют ничего общего с «рабочими инструментами магов».

Кроме того, Шепс помог другому участнику шоу, «человеку с плеткой» Никите Платонову, найти проститутку среди пяти незнакомых девушек. Он дал ему «магическую» подсказку, которая была понятна только экстрасенсам, благодаря чему Платонов успешно прошел задание, но все равно уступил Якубович.

Она набрала максимальное количество баллов от жюри за все три эпизода шоу «Реванш» — 40 баллов — и прошла дальше.

Ранее певица Наталья Штурм выпроводила Шепса из студии шоу «Экстрасенсы. Реванш» после того, как он обвинил ее в попытке приворота. Артистка сказала, что известный медиум участвовал в проекте не ради победы, а для игры на публике.