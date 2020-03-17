https://static.news.ru/photo/a6614064-67cd-11ea-a559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Запланированные на ближайшие дни концерты Народного артиста России Александра Малинина перенесены на неопределённый срок в связи с тем, что певец находится под наблюдением врачей.

Артист подчеркнул, что его плохое самочувствие связано с сильным повышением артериального давления и не имеет отношения к коронавирусу. Сейчас за его состоянием, которое сам певец находит удовлетворительным, следят медики, ему поставили капельницу. После лечения Малинин планирует продолжить гастролировать.

Как писал NEWS.ru ранее, актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована для дальнейшего восстановления. В октябре 2019 года она перенесла микроинсульт. После длительного лечения Талызина так и не смогла полностью поправиться.