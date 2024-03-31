Александр Круг рассказал, был ли у него секс на «Новой Фабрике звезд» Круг: пришел на «Новую Фабрику звезд» ради развития, а не ради любви

Фото: Пресс-служба ТНТ

Александр Круг

Участник «Новой Фабрики звезд» Александр Круг заявил, что пришел на проект, чтобы развиваться в музыкальном плане, а не для того, чтобы искать любовь, передает StarHit. Также в эфире Comedy Radio музыканта рассмешил вопрос об интиме на реалити-шоу.

Все мы пришли сюда в первую очередь не для того, чтобы искать любовь, а чтобы развиваться в музыкальном плане. Поэтому все, что не касается музыки, я бы все-таки хотел оставить за кадром. Любовь — это муза, которая у меня сейчас есть, — ответил артист.

О том, что сын шансонье Михаила Круга стал участником программы «Новая Фабрика звезд» на ТНТ, стало известно в начале марта. Молодой человек сразу признался, что является сыном известного барда, а первое выступление у него было с матерью Ириной Круг. Александру Кругу 21 год. Он учился в кадетском корпусе, затем в элитной школе и Щукинском училище. В 2023 году выпустил дебютную песню «Твой каприз». По итогам первого выпуска Круг оказался в команде солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова.

Ранее участник первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков отметил, что продюсеры «Новой Фабрики звезд» на ТНТ учли опыт старого проекта и поставили для артистов возрастной ценз до 21 года. Он объяснил, что продюсерам лучше работать с молодыми, а не взрослыми исполнителями с уже сформировавшимися взглядами и стереотипами.