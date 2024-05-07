Альбина Джанабаева показалась в мини-бикини на отдыхе в Испании Альбина Джанабаева опубликовала фото в купальнике

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Альбина Джанабаева

Российская певица Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях фото в мини-бикини на отдыхе в Испании. Свой образ бывшая солистка «ВИА Гры» дополнила прозрачной туникой.

В феврале певица опубликовала совместный снимок с мужем Валерием Меладзе в социальных сетях и высмеяла слухи об их разводе. На представленном снимке певица улыбается в камеру, а Меладзе находится за рулем автомобиля. Исполнительница с иронией предложила подписчикам выбрать, куда едет чета: в супермаркет, в роддом, разводиться или на сельскую дискотеку. Артисты состоят в браке с 2014 года и воспитывают троих детей.

Ранее певица Вера Брежнева снялась в фотосессии топлес и показала кадры со съемки в своих соцсетях. Исполнительница предстала перед камерами в джинсах свободного кроя с оголенной спиной. Поклонники артистки высоко оценили ее фигуру.

Фото с отдыха в Турции показала и российская певица Ирина Салтыкова. На них она позирует в купальнике на пляже в Бодруме. Свой образ Салтыкова дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков и соломенной шляпы черного оттенка. Также певица выложила фотографии, сделанные на яхте. Пользователи оставили множество положительных комментариев, отметив, что 58-летняя Салтыкова выглядит прекрасно.