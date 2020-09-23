Актёру Сергею Жигунову удалили зуб во время полёта

https://static.news.ru/photo/bc916630-fd90-11ea-89cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Российский актёр Сергей Жигунов в Instagram выложил пост о том, что ему во время полёта удалили зуб.

Так, находясь на борту самолёта, Жигунов почувствовал острую зубную боль. Вскоре ему пришлось обратиться за помощью к стюардессе. По счастливому стечению обстоятельств одна из бортпроводниц имела медицинское образование и в прошлом работала стоматологом, передаёт «Экспресс Газета».

Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестёрку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский», — написал Жигунов в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Жигунов первое время был настроен категорически против своей партнёрши по телесериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Никакой любви между ними на первых порах не было.