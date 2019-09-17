https://static.news.ru/photo/c61c18ec-d926-11e9-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американскому актёру Кевину Харту предъявили судебный иск на $60 миллионов за сексуальный скандал. Поводом для разбирательства стала скрытая съёмка 2017 года, на которой видно, как юморист изменяет своей супруге с фигуранткой дела по имени Монтия Саббаг.

Сама девушка утверждает, что их связь была использована для раскрутки комедийного тура Харта. По словам Саббаг, артист заранее договорился со своим другом устроить скрытую съёмку. Он думал, предполагает фигурантка дела, что скандал поможет ему поднять необходимый ажиотаж вокруг предстоящих гастролей.

Сам Харт отрицает эту версию и говорит, что ничего о записи не знал. Кроме того, актёр публично принёс извинения своей семье за измену.

Я виновен в неверности. Независимо от того, как это произошло и кто был в это вовлечён. То, о чём я не могу молчать: я виноват. Я ошибся, — приводит слова Харта TMZ .

Ранее News.ru писал о другом сексуальном скандале. Кардинал Джордж Пелл, осуждённый в Австралии за надругательство над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году, пытается обжаловать вынесенный ему приговор.