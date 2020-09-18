Ведущего Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому

https://static.news.ru/photo/c7c8b3ba-faab-11ea-990b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Борисов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Телеведущий, актёр Михаил Борисов, получивший широкую известность благодаря шоу «Русское лото», доставлен в одну из московских больниц с воспалением лёгких.

Врачи, опасаясь за жизнь артиста, ввели его в медикаментозную кому. Борисова даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ, сообщает РЕН ТВ.

Борисов в 2000 году получил звание заслуженного артиста России. Он снимался в сериале «Обручальное кольцо».

Как ранее писал NEWS.ru, народный артист России Юрий Назаров, которого накануне выписали из больницы после выздоровления от коронавируса, рассказал о симптомах этого заболевания, подчеркнув, что первым делом у него начали «кричать» мышцы. Лечили, по его словам, лекарствами и переливанием плазмы.