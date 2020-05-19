Актёра из сериала «Полицейский с Рублёвки» задержали под наркотиками

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Менеджменту южнокорейского бой-бэнда BTS пришлось извиняться за поход одного из участников группы по барам в то время, когда в стране действовали строгие правила социального дистанцирования.

22-летний вокалист и самый младший участник BTS Чон Джонгук 25 апреля посетил рестораны и бары сеульского района Итхэвон. Тогда власти Республики Корея призывали жителей оставаться дома и ограничить ненужные контакты...