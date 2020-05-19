Актёра из сериала «Полицейский с Рублёвки» задержали под наркотиками

Сотрудники полиции задержали 35-летнего актёра Антона Михайленко, который находился в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошёл несколько месяцев назад, однако о нём стало известно только сейчас.
По словам источника в правоохранительных органах, результаты медицинской экспертизы показали, что у Михайленко в крови содержались следы запрещённого вещества — амфетамина.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1,
Ранее NEWS.ru писал, что интернет-пользователи считают, что певец Влад Топалов из-за травли его супруги Регины Тодоренко сорвался и вновь стал принимать наркотические вещества.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен