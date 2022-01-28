Актёр Валерий Николаев угодил в скандал на премии «Золотой орёл»

Актёр Валерий Николаев, известный по главной роли в сериале «День рождения буржуя», оказался в эпицентре скандала на кинопремии «Золотой орёл». Его появление на мероприятии обернулось унизительной сценой: охрана не пустила актёра в зал, сообщает Super.ru.

Скандал с артистом попал на видео. В какой-то момент артист даже обратился к проходившему мимо коллеге Алексею Гуськову просьбой провести его в зал, где раздавали статуэтки, но актёр пробежал мимо, даже не обратив внимания на Николаева.

По мнению самого актёра, он «нерукопожатный» — его не жалуют в актёрском обществе, потому что он «хулиган и бандит».

У меня бейджик «Пресса». Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Инстаграме. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит! — объясняется в кадре Николаев.

За Валерием Николаевым действительно закрепилась слава дебошира после того, как в 2016 году пьяный артист за рулём своего джипа устроил массовое ДТП в Москве. Он протаранил шесть машин и сбил полицейского. В итоге он оказался в СИЗО, ему грозило до 10 лет тюрьмы. Однако, выйдя через 15 суток на свободу, артист взялся за старое и снова принялся лихачить, даже будучи лишённым водительских прав. За несколько месяцев Николаев несколько раз становился героем скандальной хроники. В итоге он покаялся перед поклонниками и объяснил своё поведение, как это водится, «нервным срывом» и длительной депрессией.

На сегодня 56-летний Николаев отнюдь не является забытым: он участвует в новом сезоне шоу «Танцы со звёздами». В личной жизни после развода с Ириной Апексимовой у него тоже всё наладилось. Николаев счастлив в четвёртом браке с воздушной гимнасткой Эльмирой Земсковой, которая моложе мужа на 19 лет. Семь месяцев назад супруги стали родителями.

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