Актёр сериала «Склифосовский» Волобуев ушёл из семьи ради ровесницы дочери

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Актёр Сергей Волобуев, получивший известность после съёмок в сериале «Склифосовский», бросил жену и ушёл к молодой любовнице. Теперь он требует развода, а его супруга не верит в искренность чувств новой возлюбленной её мужа.

Супруга актёра прожила с ним долгих 30 лет, они вместе прошли период безденежья и финансового благополучия, вместе вырастили и воспитали дочь Ксению. Но около двух месяцев назад Сергей собрал вещи и ушёл из дома. Впоследствии оказалось, что у него роман с некой 36-летней Елизаветой Сорочинской, которая годится Волобуеву в дочери.

Елена была шокирована поведением мужа, который в настоящее время требует развода, чтобы приобрести жильё для своей новой семьи. Такая спешка объясняется тем, что молодая возлюбленная Сергея ждёт от него ребёнка. По словам супруги Сергея, она могла спокойно принять решение о разводе, если бы не подозрительное поведение его новой пассии.

Я не уверена, что она беременна от него, да и вообще в положении. Мне кажется, она его охомутала, потому что у нас есть деньги. Мы продали квартиру в Ростове, чтобы приобрести жилье в Москве. Сейчас на счету 16 миллионов: мы еще не успели купить квартиру. Эта девица меня запугивала, требовала отдать всю сумму, — заявила Елена в эфире программы «На самом деле».

По словам Волобуева, причина столь кардинальных перемен — беременность Сорочинской. По его словам, Елена уже не может иметь детей, а он очень хочет оставить наследника. Сама молодая любовница актёра заявила, что его супруга однажды договорилась о встрече, напала на неё, после чего даже остался шрам. При этом предоставить доказательства своей беременности она отказалась.

Как сообщал NEWS.ru, любовница Валерия Золотухина Ирина Линдт заявила, что не позволила бы ему уйти из семьи. По её словам, она сама не желала, чтобы он бросил семью, её вполне устраивала двойная жизнь своего возлюбленного.