Актёр сериала «Пёс» Панфилов рассказал об отношении к алкоголю

Известный актёр и звезда сериала «Пёс» Никита Панфилов рассказал, что алкоголь не служит для него отдушиной или утешением, как обычно об этом говорят другие артисты. Несколько глотков пива после тяжёлого рабочего дня достаточно, чтобы расслабиться. Слова артиста передаёт портал argumenti.ru.

Могу выпить после работы бутылку пива, вторая уже не лезет. Даже не бутылку, а налить в кружку, сделать первые три глотка. И хорошо. Как будто выдохнул. Дальше можно и не пить. Но первые глотки прямо живительные, — рассказал артист.

По его словам, у него достаточно сдержанное отношение к алкоголю — достаточно раз в месяц встретиться с друзьями в пабе и выпить.

В свою очередь отдушиной, по признанию Панфилова, служат его двое детей: 8-летний Добрыня и 3-летняя Аврора.

Ранее звёздный пиар-менеджер Иван Ирбис на фоне слухов о «фейковости» болезни певицы МакSим предположил, что злоупотребление алкоголем является основной причиной её нынешнего состояния.