Актёр сериала «Марш Турецкого» пытался задушить мужчину в Москве

Российский актёр Константин Котляров подрался с мужчиной в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент
Артист запомнился зрителям по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Мосгаз», «Карпов» и «Час Волкова».
Ранее сообщалось, что актёр Владимир Епифанцев в феврале 2021 года, пытаясь защитить свою экс-супругу Анастасию Веденскую, подрался в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и избил режиссёра Ростислава Мусаева. Он объяснил свой поступок. Режиссёр подрался с Епифанцевым в ночь на 11 февраля, когда отмечал премьеру фильма «Дочь тьмы». В картине играет бывшая супруга Епифанцева 36-летняя Анастасия Веденская. Конфликт возник, когда она сказала какие-то нехорошие слова в адрес одного из своих коллег.