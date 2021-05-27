Актёр сериала «Марш Турецкого» пытался задушить мужчину в Москве

https://static.news.ru/photo/e89de58e-bed6-11eb-ac3f-96000091f725_660.jpg Фото: kino-teatr.ru

Российский актёр Константин Котляров подрался с мужчиной в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл 27 мая около часа ночи рядом с рестораном «Сандал» на Страстном бульваре. Прохожие узнали актёра, когда тот пытался задушить оппонента, прижав его к земле. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции и врачей. У 54-летнего Котлярова обнаружили ссадины и ушиб головы. Что стало поводом для конфликта, пока неизвестно.

Артист запомнился зрителям по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Мосгаз», «Карпов» и «Час Волкова».

Ранее сообщалось, что актёр Владимир Епифанцев в феврале 2021 года, пытаясь защитить свою экс-супругу Анастасию Веденскую, подрался в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и избил режиссёра Ростислава Мусаева. Он объяснил свой поступок. Режиссёр подрался с Епифанцевым в ночь на 11 февраля, когда отмечал премьеру фильма «Дочь тьмы». В картине играет бывшая супруга Епифанцева 36-летняя Анастасия Веденская. Конфликт возник, когда она сказала какие-то нехорошие слова в адрес одного из своих коллег.