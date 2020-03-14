https://static.news.ru/photo/3217e968-668f-11ea-bb02-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Руденко и Елена Дудина Фото: to100nado/instagram.com

Актёр Анатолий Руденко заявил, что на полгода отказался от близости с супругой — актрисой Еленой Дудиной, на которой женат уже восемь лет.

По словам Руденко, жена рассмеялась, услышав его предложение на время отказаться от секса.

Спросила, насколько меня хватит. Я понимаю, женщинам проще, чем мужчинам, отказываться от таких вещей. Нам в итоге удалось, — рассказал он в эфире программы «Ты не поверишь!».

Актёр уточнил, что его предложение совпало с напряжённым графиком съёмок у обоих, регулярными полётами за границу. Он пояснил, что просто хотел оценить возможности их пары.

У меня был напряжённый график. По четыре перелёта в день. Спектакли всё время. Это была вынужденная мера, — добавил Руденко.

Он отметил, что сейчас у него с супругой словно начался медовый месяц. В ближайшее время они планируют зачать ещё одного ребёнка.

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