https://static.news.ru/photo/8bb01102-3486-11ea-91f3-fa163e074e61_660.jpg Берт Уорд Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Берт Уорд, сыгравший Робина в популярном в 60-е годы сериале о Бэтмене, признался, что снимавшая тв-шоу студия была недовольна большими размерами его пениса. Артиста отправили к врачу, чтобы тот выписал таблетки для сжатия органа.

Я принимал таблетки три дня, а потом решил, что они, вероятно, могут помешать мне иметь детей и бросил их пить. В итоге я просто использовал свой плащ, чтобы скрыть выпуклость в области паха, — рассказал Уорд в интервью Page Six.

Актёр также отметил, что на медикаментозном лечении создатели сериала настаивали именно для него, тогда как с размерами выпуклости у его коллеги Адама Вэста, сыгравшего Бэтмена, костюмеры решили справиться менее радикально:

Они просто подложили махровое полотенце ему в трусы

Сериал «Бэтмен» состоял из 120 эпизодов и 3 сезонов и дебютировал в эфире 12 января 1966 года.

6 января стало известно, что начались съёмки фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, писал NEWS.ru.