Актёр Прилучный проиграл коммунальщикам иск более чем на 80 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/67f46e78-9a68-11ea-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» актёр Павел Прилучный на протяжении семи месяцев не оплачивал коммунальные услуги за квартиру на севере Москвы. В общей сложности долг артиста превышает 80 тысяч рублей.

По этому поводу представители столичного фонда капитального строительства подали на Прилучного в суд. И инстанция удовлетворила иск в полной мере.

Теперь актёру придётся разбираться в сложившейся ситуации с приставами, с которыми он уже имел дело раньше. Во время жизни в Новосибирске с Прилучного взыскали 150 тысяч рублей в счёт уплаты налогов, передаёт Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, жена Прилучного Агата Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений.