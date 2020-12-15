Актёр Прилучный оказался недоволен редким общением с детьми

https://static.news.ru/photo/7fc74d5a-3eef-11eb-bde8-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после развода родителей остались жить с мамой. В настоящее время четырёхлетняя Мия и семилетний Тимофей встречаются со своим отцом лишь по определённым дням.

Как выяснилось, такое положение вещей не устраивает Прилучного. Актёр очень сильно скучает по детям и сетует, что они иногда забывают ему звонить. Это стало понятно после разговора Муцениеце с дочкой, пишет StarHit.

Папе запишешь? А то папа обижается, что мы ему не звоним, — напомнила Муцениеце.

В настоящее время Агата Муцениеце по-прежнему находится в поиске своего нового возлюбленного. Некоторое время назад светская львица призналась, что испытывает тёплые чувства к своему давнему приятелю.

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце поделилась своими страхами после расставания с актёром Павлом Прилучным. В своём Instagram она опубликовала отрывок из интервью с Еленой Ксенофонтовой.

В ходе беседы в рамках шоу «Честный развод» актриса рассказала, что боялась остаться без денег.